„Jsou to neuvěřitelné příběhy. Děti byly na cestě samy. Jeden z chlapců má oba rodiče na frontě. Když člověk vidí tu cestu, kterou musely absolvovat, tak se to všechno propisuje i do nás,” říká principál souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák o pomoci studentům kyjevské cirkusové školy.

