Holland: Cítíme hlubokou krizi, očkování světové války vyprchalo, mladí muži si chtějí zastřílet

dnes | Cítíme hlubokou krizi, neumíme ji pojmenovat, důvody jsou mnohotvárné, jsou to globalizace, informační revoluce, něco, co úplně změnilo způsob komunikace, lidé se začali zavírat v takových svých buňkách a zároveň je těžké rozlišit, co je pravda a co lež, dokonce se ukázalo, že lež je možná účinnější, to bylo vidět během posledních voleb v USA, říká režisérka Agnieszka Holland a dodává, že Západ přispěl k tomu, že na Blízkém východě a v části Afriky zavládl naprostý chaos, lidé z těchto míst se údajně snaží najít místo, kde mohou žít normálně. S migrací prý bojujeme strachem, agresí a sebeizolací, navíc stupeň agrese stoupá.