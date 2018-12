Člověk by měl denně sníst dvě kila jídla, některé diety jsou mimo, říká expertka

dnes | Lidé často jedí méně, než by měli, sní kvantum energie, ale kvalita pokulhává, nedávají tělu to, co by mělo mít, upozorňuje dietoložka Karolína Hlavatá. Diety, které nás úplně zbavují masa, obilovin nebo mléčných výrobků, jsou špatně, veganství je nezdravé, tvrdí. Lidé podle ní ignorují řadu rizikových složek stravování. Sůl jim uniká, vůbec ji nepočítají jako něco, co by mělo stát za pozornost, slazené nápoje jsou zase nálož cukru, je to peklo, dodává.