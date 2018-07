Člověk musí přijít střízlivý, opilým nenalejeme, říká majitelka pivního kola. Projel se i Veselovský

dnes | Pokud vás pivní kolo obtěžuje, za dvě minuty je pryč, nikdy nám nikdo z kola nespadl, je to společenská aktivita, lidé přijedou za zážitkem, ne se opít do mrtva, skupiny, co neposlouchají, vyhodíme, říká spolumajitelka společnosti Speemsy, která na pražské Letné provozuje pivní kola. Dodává, že pokud politici zakáží vjezd do Letenských sadů, přesunou se s pojízdnými pivními bary nejspíš do silničního provozu. Odpovídají prý na poptávku, která po zážitku je.