Tichá procedura výběru soudců znamená, že se nikdo nesmí ozvat. Ve zdravé demokratické společnosti to nepovažuji za normální, říká prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Vadí jí, že prezident Zeman do poslední chvíle tajil jméno nového předsedy Nejvyššího soudu, kterým se stal Petr Angyalossy. Je to k jeho škodě, protože je správné si říkat, z jakých důvodů ho prezident jmenoval, míní.