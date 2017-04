ČT si nemůže nechat okopávat kotníky, tlaky jsou evidentní, Babiš není jediný, říká Potužník

dnes | V okamžiku, kdy si politik dovolí napadnout bezúhonné reportéry a nic mu za to nehrozí, kromě obdivu za jeho pofidérní statečnost, tak je to věc, která by měla rezonovat, říká kandidát na generálního ředitele ČT Jiří F. Potužník a dodává, že zaměstnanci České televize by měli dostat institucionální podporu a mít větší zastání než možnost bránit se pouze u soudu. Česká televize podle něj potřebuje více peněz. Dokázal by si prý představit návrat reklamy na ČT1 či speciální aplikace a balíčky za poplatek.