Cura: Dnešní svět? Velký zmatek. Kdo říká opak, je buď hloupý, nebo lže. S Prahou mám milostný vztah

dnes | Žít hudbou znamená, že hudba je i vaše náboženství, v tom smyslu, že skrze hudbu se musí dávat láska, přijímat láska a sdělovat láska. A kdo to nepochopil, nepochopil o hudbě nic. A není to hudebník, je to jen pirát hudby, tvrdí José Cura, který v Praze představí ve světové premiéře své oratorium Ecce Homo, které složil v roce 1989. Cura dodává, že ho s pražským symfonickým orchestrem pojí takový milostný vztah, který začal už v roce 2002 při prvním společném koncertě.