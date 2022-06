„Ceny piva jsme zvyšovali na začátku května. Další zdražování bohužel nemůžeme vyloučit. Závisí na vývoji cen energií, surovin a na míře inflace. Vývoj je dramatický,” říká pivovarník Stanislav Bernard. „Zákazníci by chtěli mít pivo co nejlevnější. To ale není možné. Utrpěla by tím kvalita. V Česku je ale pivo naštěstí stále oproti Západu poměrně levné,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!