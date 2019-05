Davidová: Pořád jsem malá holka, do Koukalové mám daleko. Myslím, že se vrátí

dnes | Biatlon není můj život, na prvním místě není sám. Nedokážu si představit, že bych neměla školu a nezbylo by mi nic jiného než u biatlonu zůstat, říká nejúspěšnější Češka uplynulé sezony Markéta Davidová. To, že hned v první sezoně mezi dospělými vyhraju, mě ani ve snu nenapadlo, byla jsem překvapená sama ze sebe. Na střelbu nemám talent, ještě minulý rok bylo dost o náhodě, co trefím, teď už je to jinak, líčí milovnice koní a jednorožců. Ráda ke koním utíkám, jednorožců se chytili novináři a teď jich mám plný byt, dodává.