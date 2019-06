Dočekal: Děti si na netu píší s pedofily, nahé fotky se pak prodávají na porno sítích

dnes | Rodiče nevěří, že dítě může na internetu oslovit pedofil, podceňují to. Na sítích je obrovská úrověň organizovaného zločinu, oslovují děti a vybírají materiál, který se pak dostává do pedofilních a porno sítí. Teď se nahé fotky hodně posílají na Instagramu. Rodiče by se měli přestat dětí ptát, co bylo ve škole k obědu a raději se zajímat, co děti dělají na YouTube nebo Instagramu, říká Daniel Dočekal, publicista a spoluautor knihy Dítě v síti. Dodává, že zakazovat mobil a sociální sítě dítěti nelze, dítě se pak stává v kolektivu vyvrhelem.