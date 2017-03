Dětmi ubitý plameňák? Za hranou, snížení věku trestní odpovědnosti by ale nepomohlo, říká Jiřička

dnes | Čím vzdálenější budou mladiství od vězení, tím lepší to pro společnost bude, represivní systém sám o sobě nefunguje, říká hlavní psycholog Vězeňské služby Václav Jiřička o názorech společnosti na snížení věku mladistvých pro odchod do vězení. Vězení podle Jiřičky nemůže být pouze o trestu, ale i o nápravě vězňů, kteří jsou v mnoha případech psychicky narušení. Tvrdé tresty či pobyt o chlebu a vodě by na chování vězňů prý nic nezměnily a recidiva by byla velmi vysoká. Během prvních měsíců s odsouzenými údajně pracuje hlavně na tom, aby si uvědomili, že udělali něco špatného. Naprostá většina vězňů nemá podle jeho slov na začátku pocit viny.