„Žijeme v přelomové době a je potřeba, aby nastala změna. Prezidentem by měl být někdo mladší a s novou energií, který by pochopil věci moderní doby. Prezidentem by neměl být člověk za zásluhy,” říká podnikatel Karel Diviš, který by rád kandidoval ve volbách hlavy státu. „Jsem z obyčejné rodiny a postupně jsem se vypracoval, kandidatura ve mně dlouho zrála,” dodává.

