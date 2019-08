Divoký odsun? Masakry organizoval stát, viníky pak využili komunisti, říká Padevět

dnes | Nemáme být na co hrdí, ale zase si nesypme popel na hlavu, odsun byl společensky nevyhnutelný, nedalo se to řešit jinak, říká spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, který situaci po konci války zmapoval v knize Krvavé léto 45. Bezprostředně po konci války se staly události opravdu divokými, lůza vzala spravedlnost do svých rukou. A pak jsou tu události léta, kdy ty masakry a týrání má na svědomí stát. Většina z odsouzených za tyto masakry byla nejpozději v 50. letech propuštěna a využita jako konfidenti Státní bezpečnosti, dodává.