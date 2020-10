Absolutně nechápu, co Andrej Babiš myslel tím, když řekl, že vždycky bral Piráty jako spojence. Je to naopak. Jsme strana, která vyrostla zezdola. To, co sledujeme, je zúročení jedenácti let trpělivé dobrovolnické práce, říká 1. místopředsedkyně strany Olga Richterová. Lidé už začínají vnímat, že změna k lepšímu a lepší manažerské řízení s Andrejem Babišem fakt nepřišly, dodává.