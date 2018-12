Do smrti se s tím nevyrovnám, říká o sterilizaci Romka, kterou ocenila britská BBC

dnes | Nemůžu jim odpustit, co mi provedli, bylo mi 21 let, nevyrovnala jsem se s tím dodnes, líčí Elena Gorolová, která bojuje za práva nedobrovolně sterilizovaných žen. BBC ji zařadila mezi 100 nejvlivnějších a nejinspirativnějších žen světa. Už skoro 15 let neúspěšně žádáme o odškodnění, jsem v kontaktu asi s dvěma stovkami žen, říká. Nedobrovolné sterilizace už se neprovádějí, ale diskriminace a rasismus pokračují, romské ženy nemohou obědvat s jinými, jsou v jiných pokojích, tvrdí Gorolová.