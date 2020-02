Překvapuje mě, co do aktivních záloh chodí za lidi. Jsou to kluci s výučním listem, mladé holky i učitelé z vysokých škol, říká velitel roty aktivních záloh 601. skupiny speciálních sil Ludvík Cimburek. Armáda by chtěla počet záložníků zvýšit na deset tisíc. Vnímání armády se změnilo a její prestiž se zvyšuje. Zálohy umožňují lidem vyjádřit pocit vlastenectví a splnit sny, dodává Cimburek.