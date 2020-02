Některé věci jsem dělal přímo na sklokeramické desce, to místo je ideální pro konstrukci citlivých přístrojů. Ve dvaceti jsem si dal cíl pomoci lidstvu v kolonizaci Marsu, konstrukce trvala tři měsíce, vývoj a testování mnoho let. Nejtěžší bylo sehnat finance na to, abychom mohli poslat družici do vesmíru, říká astronom Jaroslav Laifr, který spolu s kolegou z ČVUT sestrojil družici Lucky-7.