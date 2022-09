„Ztráta Doněcku by byla pro Rusko taková rána, že se z toho pravděpodobně nevzpamatují a nejspíš by to znamenalo začátek konce války,” říká Martin Dorazín, válečný zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině. „V Bachmutu pálí Rusové do města vším, co mají k dispozici. Bude záležet na přísunu zbraní ukrajinské straně, aby se Rusům nepodařilo město ovládnout zpět,” dodává.

