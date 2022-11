Dortem proti rakovině pomáhá nemocným dětem: Svůj čas znám, nebudu ale sedět a brečet

„Myšlenka vydělat peníze prodejem dortů přišla tak, že jsem se jednou ocitl před dětskou onkologií. Když vidíte děti, jak jdou s drénem zapíchnutým v hrudníku, sebere vás to,” říká Jiří Zahradník, zakladatel projektu Dortem proti rakovině, který sám s rakovinou bojuje. „Svůj čas znám. Neznamená to ale, že budu sedět a brečet si do dlaní. Když to člověk vzdá v hlavě, tak skončí,” dodává.

