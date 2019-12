Do auditu nezasahuji a nemám pravomoc cokoliv zveřejňovat, jsem vázána slůvkem důvěrné, pravidla porušovat nebudeme. Rozhodně ale nejde o finální zprávu, říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Česko má podle ní dva měsíce na to, aby se k auditu Evropské komise, který šetřil údajný střet zájmů, vyjádřilo. Pokud s něčím nebudeme souhlasit, tak se budeme bránit do posledního dechu, tvrdí.