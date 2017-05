Drábek: Zeman je zlý člověk, žije z negativní energie, pro své kritiky jsem havloidní dement

dnes | Ta nehoráznost o žurnalistech s Putinem, tak to je věc, za kterou by politici v Japonsku vyskákali z oken, to by bylo prázdné Japonsko, to je zásadní průser. Stejně jako nahrávky, které na Babiše vylezly, ať je jakýkoliv dýdžej smíchal, je to hrozně truchlivé, že ti lidé a politici nenesou následky, to je důkaz, že na tom nejsme dobře, to všechno je ostuda, že chodíte kanálama, říká režisér David Drábek a dodává, že prezident Zeman je zlý člověk, který žije z negativní energie a je mu údajně dobře, že rozeštvává lidi.