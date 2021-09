Drahonínský: Jel jsem si jen pro zlato, slíbil jsem to tátovi, vstával jsem ve 4 ráno

Bez zlata bych nebyl spokojený, slíbil jsem to taťkovi, který před dvěma lety zemřel, to byla motivace. Připravil jsem se na to, jsem rád, že mají moje medaile příběh, říká David Drahonínský, paralympijský vítěz z Tokia 2020 v lukostřelbě. Jsem realistický optimista, po úrazu v nemocnici byly hezké sestřičky. Rodiče mě podporovali ve vzdělání, to je důležitý, abyste nebyl blbej na vozíku, dodává.

