Drahoš: Akce červená karta pro Zemana mi přišla docela vtipná, Babišovy peníze bych na kampaň nevzal

dnes | Mám představy, co by měl prezident dělat, nerozdělovat, nenálepkovat, spojovat, posilovat v lidech národního hrdost, měl by reprezentovat tento stát důstojně v zahraničí, měl by usilovat o konsensus na politické scéně, protože bez toho se nedají řešit klíčové problémy, říká kandidát na prezidenta Jiří Drahoš a dodává, že z jeho pohledu to současný prezident Miloš Zeman nedělá. Peníze na kampaň údajně nepřijme od politických stran. Odmítl by je i prý od Andreje Babiše. Nejmenoval by vládu s komunisty a názor, že by byl vítač uprchlíků je podle jeho slov nesmyslný.