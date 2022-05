„To, co návštěvníci zažijí na imerzivním divadle, toho se v divadle klasickém nedočkají. Někdy se trochu bojí. Dřív jsem zamknul sál a nikdo se nedostal ven, dokud neměl razítko interakce. Teď mě daleko víc baví, když lidé mají volbu. Rád je stavím do situace, které nečekají. Když krok směrem k herci udělají, je to pro ně zážitek,” říká režisér a herec Jakub Čermák.

