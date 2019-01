Drtivá porážka Mayové? Její kariéra končí, riziko divokého brexitu roste, míní Prouza

dnes | Britští politici se nedokážou na ničem shodnout, nejvýhodnější by bylo nové referendum, pokud ho můžete vyhlásit jednou, tak můžete i podruhé, říká bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Premiérka Theresa Mayová se podle něj nemůže z úterního debaklu vzpamatovat. Vítězství labouristů to není, Jeremy Corbyn nikdy nepřišel s tím, co by se vlastně mělo stát, Britové sázeli na to, že rozbijí evropskou jednotu, ale to se jim nepovedlo, dodává.