Abstinovat není automatické a jednoduché, je tam tenká hranice, v covidu je to mnohem těžší. Na ženu alkoholičku je pohlíženo s obrovským opovržením, jinak než na muže. Alkoholem jsem dřív řešila každou blbost, teď abstinuju tři roky, bez rodiny by to nešlo zvládnout, říká Michaela Duffková, která napsala novou knihu Zápisník abstinentky a je zakladatelkou Centra pro léčbu závislostí Alkos.