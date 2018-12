Dva roky vyráběl unikátní hodinky za miliony. Důležitý je jejich příběh, říká Seryn

dnes | Mými zákazníky jsou ti, kteří pochopili, o co se snažím, není to o hodinařině, je to o nich samotných, získají něco, co nikdo jiný nemá, líčí hodinář a zlatník Luděk Seryn. Po více než dvou letech práce dokončil hodinky s unikátním strojkem. Většinu z téměř 300 součástek si přitom sám vyrobil. Hodinky za miliony lze získat snadno, ale já dělám něco diametrálně odlišného, cesta je pro mě cíl, naučil jsem se spoustu věcí, o kterých se mi na začátku ani nesnilo, říká Seryn.