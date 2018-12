StarDance? Peklo, shodil jsem deset kilo. Anděl Páně 3 se zatím nechystá, říká Dvořák

dnes | Jeli jsme na krev, pořád se mi o tanci zdá, největší strach jsem měl z přímých přenosů, před 35 lety tanec vypadal jinak, dnes je to mnohem víc sportovní výkon, diváky baví soutěž formátem a Marek Eben svojí noblesou, říká Jiří Dvořák, herec a vítěz letošní StarDance. Dvořák si také zahrál roli čerta Uriáše v dnes už tradiční vánoční pohádce Anděl Páně. Pohádky by podle něj měly být poetické, experimenty do nich moc nepatří. Anděl Páně 3 zatím prý není na pořadu dne. Než se to napíše, tak už s Trojanem ty nohy ze sněhu nevytáhneme, dodává.