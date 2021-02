Už několik měsíců se snažím upozornit na to, že antigenní testy jsou vhodné pro lidi s příznaky. Pro bezpříznakové, což by byli právě školáci, jsou vhodnější PCR testy, říká analytická biochemička Jana Jaklová Dytrtová. Výtěr z okraje nosu příliš průkazný není, účinnost takových antigenních testů je 25 % u dětí a 50 % u dospělých. Vzhledem k tomu, co se u nás děje, je to hazard se zdravím, míní.