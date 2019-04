Emma Smetana z Paříže: Oprava Notre-Dame potrvá desítky let, peníze nabízí celý svět

dnes | Podařilo se zachránit dvě čelní věže, nejzásadnější vitráže, umělecké předměty i trnovou korunu. Pravděpodobně šlo o nehodu, všichni vylučují žhářský útok, spekuluje se, do jaké míry to mohlo souviset s rekonstrukcí katedrály, popisuje Emma Smetana z Paříže den po požáru slavné katedrály Notre-Dame. Dodává, že život v Paříži se pomalu vrací do normálu, někteří lidé nadávají, že hasiči byli pomalí, jiní oceňují jejich statečnost.