Engelová: Tvrdit, že syrští sirotci neexistují, je absolutní blbost. Je komu pomáhat

dnes | Skuteční sirotci se do uprchlických táborů nikdy nedostanou, to jsou děti, které jsou na tom nejhůř, tvrdí novinářka Tereza Engelová. Odmítá názor další novinářky Markéty Kutilové, podle které se o opuštěné děti starají jiní lidé z muslimské komunity. To, že v té společnosti sirotci nejsou, je dezinformace. Sirotkům v Sýrii podle ní hrozí znásilnění, verbování žebracími gangy nebo teroristickými organizacemi, v zemi navíc bují obchod s orgány, říká Engelová, která navštívila sirotčinec ve městě Manbidž.