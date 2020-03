Vláda měla velmi dobrý odhad a uvědomila si, že do toho musí šlápnout. Sice máme hodně ventilátorů, ale nemáme k nim sestry, s těmi je chronický problém. Systém je v krizi, míní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Je dobře, že vláda opatření prodloužila, počítali s tím od začátku, byl to psychologický efekt. Číslo o počtu testovaných nám nic neříká, ale co se týká smrtnosti, jsme na tom dobře, říká.