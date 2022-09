Erbanová: Jsem magnetem na bronz. Snad se teď podmínky ženského hokeje zlepší

„S Američankami to byl od první minuty těžký zápas. Prohra vždy bolí, ale když už přemýšlíte nad dalším zápasem, otřepete se rychle,” říká hokejistka Karolína Erbanová. „Dostat se do špičky se povede hodně sportovcům, ale udržet se tam a každý rok předvádět perfektní výkon, to už je o něčem jiném. Doufám, že náš bronz pořádně roztočí kolo ženského hokeje a podmínky se pro něj zlepší,” dodává.

