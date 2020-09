Rok tu bylo video, o kterém nebylo jasné, kdo ho vytvořil, zaslalo se do redakcí pod falešným jménem, Kazma se přiznal až po roce, to je pozdě, vadí mi vazba na Seznam, máme tu skutečný problém s falešnými zprávami, novináři by neměli manipulovat, vytváří se tím informační balast, říká novinář serveru Hlídacípes.org Jan Žabka k videu, na kterém muž podobný prezidentu Zemanovi dává stařence dárek.