Chtěla jsem podpořit demonstranty na Letné, nemám z politického dění radost, v Polsku by to nenechali dojít tak daleko. O politice na koncertech nemluvím, pořád bojuju s tím, co je správně, snažím se nezneužívat moc na svých sociálních sítích, dobře rozmýšlím, než něco publikuju, říká zpěvačka Ewa Farna. Sociální sítě nás od sebe odtahují, zabíjí kreativitu, dodává.