Farský (STAN): Z registru zmizí zakázky za 150 miliard, přístup KDU-ČSL je rána pro volební koalici

dnes | Přístup KDU-ČSL k registru smluv je těžká rána pro naši případnou volební koalici, podrazili sami sebe, mají to ve vlastním programu, vztah je z mého pohledu dost narušen, tohle bude dost zásadní téma toho, abychom si to vyříkali, jestli to může fungovat, říká poslanec Jan Farský /STAN/ a dodává, že registr smluv může zásadním způsobem změnit politickou kulturu v ČR. Není prý možné, aby stát uvaloval na daňového poplatníka povinnost za povinností (EET či kontrolní hlášení) a zároveň občanům říkal, že se nemají ptát na to, zda jsou peníze využity hospodárně. Šlo by podle jeho slov o aroganci moci.