„Voliči bych pohrdal, kdybych složil mandát a utíkal. Ale já neutíkám, je to vědecká stáž a velká příležitost k profesnímu i politickému růstu,” komentuje poslanec STAN Jan Farský rozhodnutí odjet na půl roku na Fulbrightovo stipendium do Oregonu v USA. „Je to stáž ve prospěch České republiky. Dostávám od svých příznivců hromadu zpráv, abych se mandátu nevzdával,” dodává.

