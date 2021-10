Fendrych: Zemanovi lidé celý týden lhali národu. Mělo by přijít zúčtování s Mynářem

Je to jako nějaké mafiánské drama a je s tím potřeba něco dělat. Není možné nechat člověka, jako je Vratislav Mynář, ve funkci kancléře. A to, jakým způsobem informuje prezidentův mluvčí Ovčáček, je naprosto skandální, říká komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych. Lidé z prezidentova okolí lhali národu a do toho všeho ještě ohrožovali člověka, pro kterého mají pracovat, dodává.

