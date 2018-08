Festival Banát místním vydělá na měsíce, stovky kapel jezdí hrát zadarmo a spí na zemi, říká Slaný

dnes | V Banátu není jednoduchý život, i díky výdělkům z festivalu mohou krajané dál v oblasti zůstat a nemusí se stěhovat do měst, oblast chceme restartovat. Češi přišli do Banátu v roce 1823, dodnes to jsou tradiční české vesnice, říká zakladatel festivalu Banát Štěpán Slaný. Dodává, že každý rok se jim hlásí stovky kapel, které do Rumunska chtějí vyrazit i přesto, že podmínkou je, aby hrály zadarmo, spí se ve stanu a pořadatelé garantují jen jedno jídlo denně.