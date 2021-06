Měla jsem vždy tendenci koukat se na realitu s růžovými brýlemi, po smrti Miloše to nestačilo. Knihu jsem začala psát v době, kdy jsem byla hodně smutná a postupně jsem se dostala ke šťastnějším historkám, chci se na 23 let s ním dívat s radostí, říká spisovatelka Martina Formanová, která ve své nové knize Nalakuj to narůžovo vzpomíná na první týdny po smrti svého manžela režiséra Miloše Formana.