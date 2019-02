Fortnite? Viděl jsem desítky závislých dětí, hra je návyková jako heroin, říká expert

dnes | Hra Fortnite je úspěšná i proto, že na ní vzniká závislost snadněji než na jiných hrách, je rychlá a akční a navíc zdarma, tak si ji každý může stáhnout, chodí ke mně teenageři, kteří mají potřebu o hře mluvit, vytvořila se kolem ní subkultura. Být ve Fortnite dobrý je vysoká hodnota pro ty, kdo to hrají, dá se tam dostat na špičku, neplatí ale, že děti, co hrají počítačové hry, jsou pak agresivnější, říká psychoterapeut Jan Kulhánek. Dodává, že hry by neměly být hlavním zdrojem zábavy pro nikoho, zvyšuje to jejich toxicitu, vypnou pozornost pro cokoliv jiného.