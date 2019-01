Freidinger: Lov velryb v Japonsku: Maso už nepotřebují, ale velrybářský byznys upadá

dnes | Japonsko přestane lovit velryby ve volných vodách a bude lovit jen ve svých výsostných, odhaduju, že s lovem přestaně do 10 let, je to pro Japonce relikvie minulosti, spotřeba velrybího masa je tam minimální, pro velryby je ale destruivní hlavně změna klimatu a znečištěné oceány, říká Jan Freidinger z české pobočky organizace Greenpeace. Japonsko se v prosinci rozhodlo vystoupit z Mezinárodní velrybářské komise (IWC), aby mohlo obnovit komerční lov velryb. Dodává, že je potřeba přistoupit k ochraně oceánu jako celku, klíčové je vytvoření mořských organizací, jsou důležité pro lidskou obživu, ale i kontrolu klimatu.