Furt se tu štěká a hází se špína, mnozí mí kritici jsou ale jen zkrachovalí zpěváci, říká Pecková

dnes | Nedokázali se udržet ani v lázeňském orchestru u posledního pultu houslí, takovým lidem je těžké uvěřit kritiku, tvrdí mezzosopranistka Dagmar Pecková. Před lety zažila syndrom vyhoření. Málokdo vystoupí ze své ulity tak, jako jsem to udělala já, řekla jsem lidem, že jsem prostě v hajzlu, že už nemůžu, líčí světově uznávaná pěvkyně, která je často kritická k tuzemské operní škole. To, co jsem na konzervatoři zažila já, to bych nikomu nepřála, mě za těch pět let dokázali regulérně téměř zničit, říká.