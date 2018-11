Fyzické tresty na dětech? Plácnutí občas nevadí, dřív se mlátily i ženy, říká Mertin

dnes | Dříve bylo součástí výchovy, že se mlátily i ženy, že je třeba je vychovávat, dnes je to mimo normu. Když rodiči ujedou nervy a dítě plácne, tak si to nemusí do konce života vyčítat, radši bych dal dítěti na zadek, než abych se mu vysmíval, slovní napadání je ještě horší, zákon nemá smysl, vzdělávání je cesta. Rodič musí být silnější než to dítě, musí vyhrát a musí docílit svého, nejsou situace, kdy by fyzický trest dítěte měl smysl, říká dětský psycholog Václav Mertin. Prý děti pak přebírají agresivitu od rodičů v dospělosti. Dodává, že by se rodiče při výchově neměli bát chválení.