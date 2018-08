Babišovi jde jen o hlasy, státník se umí postavit většině, dokázal to Masaryk i Havel, říká Halík

dnes | Babišovi jde jen o hlasy lidí a o to, co lidé chtějí, státník se na rozdíl od populisty dovede lidem postavit, Masaryk a Havel taky šli proti většinovému názoru. Nemůžeme vytvářet bublinu etnické čistoty, je třeba řešit, jak se o uprchlíky postaráme, říká Tomáš Halík. Dodává, že se lidé cítí zneuznaní, mají pocit, že je nikdo nebere vážně, a tito lidé nyní začínají elity nenávidět. Svoboda je podle něj náročný úkol a mnoho Čechů to zaskočilo. Svobodu si podle Halíka představovali jako zvíře vypuštěné z klece. Ale nepochopili, že svoboda je spojena s odpovědností.