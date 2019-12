Útočníci často nevědí, koho vlastně napadli. Útočí večer, protože je menší pravděpodobnost, že je někdo odhalí. Často to bývá snadné, stačí jedna chyba, aby se do sítě dostali, říká odborník na zabezpečení sítí Martin Haller. Útok hackerů dnes vyřadil z provozu všechny přístroje a počítače nemocnice v Benešově. Útočníkům se to vyplácí, hlavně v Americe jsou firmy ochotné platit výkupné, dodává.