Modulární výstavba má v asijských zemích tradici, v Česku by to šlo také, musely by být nachystané moduly a nesměla by to brzdit výběrová řízení. Kostry modulárních staveb jsou z plechu, mohou vydržet dlouho. Do Itálie jsme dodali za sedm týdnů školu pro 600 dětí, říká Martin Hart, marketingový ředitel společnosti Koma Modular, která se zabývá modulární výstavbou.