„Mluvíme o vítězství, protože se hraje o velké peníze. Kdyby někdo před časem řekl, že na jádro a plyn potečou miliardy eur, tak by mu nikdo nevěřil. U plynu by to mohlo být lepší, ale u jádra to vůbec nedopadlo špatně,” hodnotí bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček plán Evropské komise udělat přechodně z jádra a plynu udržitelné zdroje.

