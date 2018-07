Všechny děti by chtěly hamburger svého youtubera, reklamu na sítích nepoznají, říká Hejlová

dnes | Děti o reklamě na sociálních sítích nemluví doma ani ve škole, nesledují YouTube nebo Instagram s rodiči, ani my jsme často nemohli rozeznat, co je reklama a co autentický příspěvek. Čeští influenceři se brání označovat reklamu, chtějí spíš, aby vše působilo autenticky, říká Denisa Hejlová z FSV UK, která je autorkou výzkumu o vlivu on-line reklamy na děti. Dodává, že žijeme ve společnosti, která se snaží děti před reklamou chránit, ale děti na YouTube nebo Instagramu žijí ve zcela jiném světě s jinými pravidly.