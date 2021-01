Skutečný počet mrtvých je kolem 18 tisíc, je to příliš mnoho, toto číslo se bohužel zvýší. Přitom není důvod, proč by to v Česku mělo být tak špatné. Pokud nezměníme náš přístup, tak dojde v březnu k promoření společnosti, to ale není a nikdy nebylo řešením epidemie, je neefektivní, neekonomické, neetické a nesmyslné, říká imunolog Zdeněk Hel. U očkování prý cení, že jdou politici příkladem.